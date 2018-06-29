Олег Феоктистов приехал в суд просить о возврате 2 млн долларов, которые передал Сечину для взятки Алексею Улюкаеву
Генерал ФСБ Олег Феоктистов лично приехал в Замоскворецкий суд Москвы просить о возврате 2 миллионов долларов, которые были переданы главе «Роснефти» Игорю Сечину для взятки бывшему министру экономразвития Алексею Улюкаеву. Последний, кстати, будет участвовать в данном процессе по видеосвязи колонии. Он будет проходить за закрытыми дверями.
Сегодня же суд должен рассмотреть ходатайство адвокатов Улюкаева о снятии ареста с его имущества.
Напомним, чиновник был приговорён к годам 8 колонии и крупному штрафу.
Комментарии19
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johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 10:07
подайте христа ради ... а то покушать уже не на что ...
romashka__ 29 июня 2018 | 10:25
Верноподданный Силуанов по-прежнему улыбается?
mikhail_spb_ 29 июня 2018 | 10:07
Так у кого генерал-чекист будет требовать вернуть бабло - у игориваныча или у Улюкаева?
tks 29 июня 2018 | 10:13
mikhail_spb_: Видимо, солидарно, как же ещё?
johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 10:24
tks: ... с Каждого!!! :-))))
svirepyi_gary 29 июня 2018 | 10:09
Никаких нах миллионов....
В корзинке были только колбаски и лёгкое церковное вино.
Всё прочее давно уплыло в руки правосудия.
tks 29 июня 2018 | 10:11
Как интересно, скажите пожалуйста!
А разве согласно разъяснениям Пленума ВС РФ, предмет преступления не конфискуется в доход гос-ва?
Очевидно, это гэбильное существо легализовать преступно нажитые деньги желает.
johnywalker 29 июня 2018 | 10:13
А откуда у генерал два ляма зелени?
mikhail_spb_ 29 июня 2018 | 10:16
johnywalker:
Премия за то, что "честно и бескорыстно служил Родине, ежеминутно рискуя жизнью".
johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 10:16
johnywalker: да это так - Карманные Расходы ...
johnywalker 29 июня 2018 | 10:41
johnbmw: Последняя новость - УЖЕ ВЕРНУЛИ!! Вспоминаю историю про чеченов, которые "пошумели" в московском кафе и забыли там пистолет. На другой день пришли в полицию за оружием - тоже отдали
johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 10:48
johnywalker: ... а чего же Хорошим людям не отдать ...
tks 29 июня 2018 | 10:51
johnywalker: Таки "инвестор" же дал, частный. А чё, доходный бизнес, небось доходец ещё больше, чем за банальные оружие-наркоту-проституцию.
dekadik 29 июня 2018 | 10:17
- Добавим.
- Добавим.
О'кей. Сеня. А бабки?
Какие бабки?
Живые и по контракту.
encopresis 29 июня 2018 | 10:20
Наверное и справочки о доходах принёс?
johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 10:22
encopresis: а как же? бывает по другому в Самом Честном СУДЕ??????
zztop1960 29 июня 2018 | 10:23
Пора Улюкаева освобождать , как он мог взять взятку которой нет. Нету тела , нету дела
sapiens17 29 июня 2018 | 10:42
так они же краплёные?!
tks 29 июня 2018 | 10:55
sapiens17: Да что Вы, какие краплёные?? Так, колбаски заворачивали в них, совсем не заметно, если не принюхиваться...