Олег Навальный вышел на свободу
Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Медуза». Возле колонии в Орловской области своего брата встречал политик Алексей Навальный, а также многочисленные журналисты.
В конце 2014 года Олег Навальный был приговорён к 3,5 годам колонии по дела «Ив Роше». Фигурантом этого дела был и Алексей Навальный, но он получил условный срок.
Комментарии7
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johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 10:03
Мои САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!!
Был на всех заседаниях того суда ...а вот поздравить с Выходом на СВОБОДУ лично не довелось ...
tvitov66 29 июня 2018 | 10:23
johnbmw: У компании Ив Роше есть только ОДИН хороший ход - предложить Олегу должность руководителя по России, иначе на 1/8 части суши она СКАМ!
echo_shar 29 июня 2018 | 11:07
johnbmw:
А ты не воруй! )))
tvitov66 29 июня 2018 | 10:18
Олег, ты отсидел (пострадал) за брата - УДАЧИ ТЕБЕ!
alexakimfaa 29 июня 2018 | 10:19
Поздравляю Олега Навального с выходом на свободу!.. Полагаю,что все адекватные граждане на примере сфальсифицированного дела Ив Роше, убедились в преступном сговоре российского следствия,прокуратуры и судей...
citizeneco 29 июня 2018 | 10:53
Олега можно поздравить! Одно из самых тяжёлых испытаний, когда с человеком поступают несправедливо и он достойно его выдержал. Полагаю, что в будущем он вполне может получить компенсацию за то, что был несправедливо осуждён, а сейчас ему надо набираться сил и поправлять здоровье. Говорят, что смена обстановки этому способствует и потому можно отправиться в какую-нибудь экзотическую страну, поваляться на пляже, где ничто не будет напоминать о родине, которая жестоко с ним обошлась, а потом вернуться, чтобы сделать свою Родину лучше.
polba 29 июня 2018 | 11:14
citizeneco: Совершенно с вами согласен. Лёшику просто необходимо провести, среди своих миньонов, очередной сбор денег на эту поездку.