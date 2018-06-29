Причиной атаки на сотрудников газеты «Кэпитал» в американском штате Мэриленд могла стать личная неприязнь
По данным местных СМИ, стрелок, убивший пятерых журналистов, обвинял издание в клевете.
Джаррода Уоррена Рамоса – такое имя стрелка называют местные СМИ – газета «Кэпитал» шесть лет назад назвала виновным в домогательствах. По данным ряда изданий, это стало поводом для мужчины подать на газету в суд, однако иск был отклонен. Готовил ли он нападение столько лет, или решился на него в последнее время, пока не ясно. Полиция штата Мэриленд, впрочем, уверена, что атака была спланирована заранее. Более того, газете «Кэпитал» перед нападением поступали угрозы, последняя из них – в среду, сказал руководитель окружной полиции Билл Крампфт. Напомним, в результате стрельбы погибли 5 человек, еще двое пострадали. Все убитые являлись сотрудниками редакции. По версии полиции, Рамос открыл огонь из дробовика через стеклянную дверь. После того, как у него кончились патроны, он спрятался под столом и при задержании не оказал сопротивления. Американские СМИ предположили, что стрелок надеялся быть принятым за сотрудника редакции и впоследствии скрыться. У Рамоса также были при себе дымовые гранаты. Отмечается, что он повредил себе кончики пальцев, чтобы его личность было сложнее установить.
Власти не расценивают стрельбу как теракт.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт