Причиной атаки на сотрудников газеты «Кэпитал» в американском штате Мэриленд могла стать личная неприязнь

По данным местных СМИ, стрелок, убивший пятерых журналистов, обвинял издание в клевете.

Джаррода Уоррена Рамоса – такое имя стрелка называют местные СМИ – газета «Кэпитал» шесть лет назад назвала виновным в домогательствах. По данным ряда изданий, это стало поводом для мужчины подать на газету в суд, однако иск был отклонен. Готовил ли он нападение столько лет, или решился на него в последнее время, пока не ясно. Полиция штата Мэриленд, впрочем, уверена, что атака была спланирована заранее. Более того, газете «Кэпитал» перед нападением поступали угрозы, последняя из них – в среду, сказал руководитель окружной полиции Билл Крампфт. Напомним, в результате стрельбы погибли 5 человек, еще двое пострадали. Все убитые являлись сотрудниками редакции. По версии полиции, Рамос открыл огонь из дробовика через стеклянную дверь. После того, как у него кончились патроны, он спрятался под столом и при задержании не оказал сопротивления. Американские СМИ предположили, что стрелок надеялся быть принятым за сотрудника редакции и впоследствии скрыться. У Рамоса также были при себе дымовые гранаты. Отмечается, что он повредил себе кончики пальцев, чтобы его личность было сложнее установить.

Власти не расценивают стрельбу как теракт.