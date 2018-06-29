Сборная Сенегала не вышла в плей-офф чемпионата мира, поскольку её игроки получили больше жёлтых карточек, чем японцы
Сборная Сенегала не вышла в 1\8 финала Чемпионата мира по футболу, поскольку её игроки получили больше жёлтых карточек, чем японцы. Обе команды набрали по 4 очка. Другие показатели, по которым можно было определить места в группе, также оказались одинаковыми. В частности, разница голов и количество забитых мячей.
История с Сенегалом первая, когда команда покидает Чемпионат мира из-за количеств жёлтых карточек.
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