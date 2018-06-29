Лидеры стран Евросоюза согласились продлить санкции против России
Они были введены несколько лет назад после присоединения Крыма. Источники ряда западных СМИ сообщают, что дискуссия по ограничительным мерам России была краткой, были заслушаны канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Они констатировали отсутствие положительных перемен при реализации Минских соглашений. Также саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения «Боинга» на Украине летом 2014 года.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
blahovdav 29 июня 2018 | 09:38
Очередной черенок( нож) в дупу плешивой крысе от итальящек?? Вытои с плеши плевок и продолжай, мистер Окурок...
ukov 29 июня 2018 | 09:44
blahovdav:
пора присоединять Украину к России.
хотя бы на правах ЕАО!
opiatnovyi63 29 июня 2018 | 09:59
ukov: Россия скоро развалится..Может быть, и Украине что-то достанется!
zmeelov_1 29 июня 2018 | 10:00
Пока не будет Нюрнберга 2.0 над кровавой гейской политической верхушкой запада эти санкции не закончатся. Участь содомская для неё повторится. Мир тогда очистится и наступит Эра возрождения. Три четверти мира с нами в ШОСе с этим согласны.
xuato 29 июня 2018 | 09:38
Дожать и пережать, пусть Вовочка - кремлевский вор помучится вместе с его избирателями.
krek63 29 июня 2018 | 09:54
xuato: Для начла ознакомься с санкциями введенными после присоединения Крыма.
seryj_wolk 29 июня 2018 | 10:00
xuato: Глиняные ножки рфии стали еще крепче, но стали и более хрупкими. Санкции и время приведут к очередному развалу. Скорей бы!
terens 29 июня 2018 | 09:40
Украина постоянно лезет в серую зону разграничения а РФ оказывается нарушает соглашения. Мне кажется РФ должна действительно ввести регулярные войска и очистить зону разграничения от тяжелых вооружений ВСУ. Так быстрее дело пойдет.
raffal 29 июня 2018 | 09:53
terens: ввести регулярные войска
__________________________
Этот эвфемизм понятный и не новый. Это у них нападение, а у нас "ввод войск". У них агрессия, а у нас "интернациональный долг".
Ещё не наигрался в войнушку, придурок? Это эскалация войны и уже прямое боестолкновение вооружённых сил России и Украины. Украина уже не та, что была в прострации от удара в спину в марте 2014. Причём, удара от того, кто обязался быть ГАРАНТОМ её территориальной целостности, нерушимости и неприкосновенности её границ.
"Так быстрее дело пойдет"
Точно! Пойдёт к всесторонему эмбарго, вместо санкций. И к полномасштабной войне.
terens 29 июня 2018 | 09:58
raffal: Прямого столкновения не будет. Каклы разбегутся и приступят к мирной жизни у себя на Львовщине до прихода следующего фюрера.
kazlevich1949 29 июня 2018 | 09:40
Задачка из "арифметики Магницкого": Система координат лебедь, рак и щука привязанные к телеге - России, в которой, как абсцисса с ординатой, МИ 6 пытается с ЦРУ бодаться? А самой умной в этой системе координат оказалась помалкивающая в тряпочку аппликата. Вопрос - таки и кто из лебедя, рака и щуки является этой аппликатой???
Спасибо за внимание.
lager23 29 июня 2018 | 09:42
Нельзя так пенетрировать, снимите хоть с Володи треники....
andreykochnev 29 июня 2018 | 09:45
http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
murad_manapov 29 июня 2018 | 09:57
такая позитивная подача, согласились, опять победа Путина?
pravdatut 29 июня 2018 | 10:00
УП:
Как стало известно из дипломатических кругов в Брюсселе, лидеры стран-членов Евросоюза также приняли решение о дальнейшем продлении экономических санкций по отношению к России в связи с отсутствием прогресса в разрешении конфликта в Украине. Принятые ранее штрафные меры действуют до 31 июля.