Олег Навальный пока не определился, будет ли заниматься политической деятельностью
Об этом он заявил после выхода из колонии в Орловской области, где отбывал наказание по делу «Ив Роше». Брат политика Алексея Навального сообщил, что получил в колонии высшее юридическое образование. 11 июля ему предстоит суд по обжалованию бездействия прокуратуры по заявлениям осуждённых из колонии, в которой он отбывал наказание.
Напомним, Олег Навальный получил 3,5 года реального срока, в то время, как Алексей Навальный был приговорён условно.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 29 июня 2018 | 09:39
Если ты не занимаешься политикой, то политика занимается тобой.
georg100 29 июня 2018 | 09:47
mikhail_spb_: Не в данном случае. Алексей не то что за двоих, за всю стану (на мой взгляд) занимается политикой. Так что Олегу лучше срочно уехать, к теплому морю например. Эта свора шакалов может опять подлянку какую-нибудь подкинуть. Это опять же на мой взгляд.
piterjanis 29 июня 2018 | 09:55
georg100: скорее неолибералы могут из него сделать героя борьбы с режимом,посмертно.
ukov 29 июня 2018 | 09:47
Брат политика Алексея Навального сообщил, что получил в колонии высшее юридическое образование.
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Вот российский ГУЛАГ, как издевается над политзаключенными.
putin2018 29 июня 2018 | 09:42
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nikolaitschi 29 июня 2018 | 09:50
С такой фамилией ничем заниматься не нужно. Она сама теперь занимается политикой. Олегу - успехов во всем!