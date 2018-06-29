Олег Навальный пока не определился, будет ли заниматься политической деятельностью

Об этом он заявил после выхода из колонии в Орловской области, где отбывал наказание по делу «Ив Роше». Брат политика Алексея Навального сообщил, что получил в колонии высшее юридическое образование. 11 июля ему предстоит суд по обжалованию бездействия прокуратуры по заявлениям осуждённых из колонии, в которой он отбывал наказание.

Напомним, Олег Навальный получил 3,5 года реального срока, в то время, как Алексей Навальный был приговорён условно.