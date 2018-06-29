Олег Феоктистов лично приехал в суд просить о возврате 2 миллионов долларов, которые были переданы Игорю Сечину
Генерал ФСБ Олег Феоктистов лично приехал в Замоскворецкий суд Москвы просить о возврате 2 миллионов долларов, которые были переданы главе «Роснефти» Игорю Сечину для взятки бывшему министру экономразвития Алексею Улюкаеву. Последний, кстати, будет участвовать в данном процессе по видеосвязи колонии. Он будет проходить за закрытыми дверями.
Сегодня же суд должен рассмотреть ходатайство адвокатов Улюкаева о снятии ареста с его имущества. Напомним, чиновник был приговорён к годам 8 колонии и крупному штрафу.
Комментарии21
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omichka 29 июня 2018 | 09:34
"Кофелёк, кофелёк... "
merelymy 29 июня 2018 | 09:43
omichka: Совсем, мля, обнищали.
mikhail_spb_ 29 июня 2018 | 09:36
Откуда у чекистского генерала два миллиона долларов наличными?
luger_max_otto 29 июня 2018 | 09:41
Вот пусть в суде объясняется- но в несколько другом качестве.
lenin3 29 июня 2018 | 09:45
mikhail_spb_: Шевчук ещё 20 лет назад ответил на ваш вопрос:
"Я после третьей осмелел,спросил:
"На чьи труды дворец?"
А он ответил:
"Не твоё собачье дело"
lenin3 29 июня 2018 | 09:47
Песня:"Я пил у генерала ФСБ"
gregor 29 июня 2018 | 10:01
mikhail_spb_:
Это ему ,на мелкие расходы , выделяет 86 % телевизионное растениеводство . Оно себя называет большинством , которые нищие и поддерживающие тех ,кто их грабит .
Менталитет ,однако .
lager23 29 июня 2018 | 09:39
Как им хочется вернуть себе честно заработанные деньги...и ведь вернут!
Некоторые люди настолько бедны, что кроме денег у них ничего нет.....
olegleon 29 июня 2018 | 09:40
"корзиночку верните"
neyexo 29 июня 2018 | 09:42
Где же их теперь найдешь
terens 29 июня 2018 | 09:45
Деньги на "зарплаты судьям" уже ушли. Вообще играть в такие игры с госструктурами было ошибкой.
ramses333 29 июня 2018 | 09:47
Вымуштрованная спецслужбами Фемида зевнула и ответила Феоктистову: "Что с воза упало, то пропало".
henry52 29 июня 2018 | 09:48
Смешно - надо же енерала прокатили! И кто?? Свои же менты! Вот уж действительно: " В кругу друзей -- клювом не щелкают"...
rampa 29 июня 2018 | 09:48
странная просьба Феоктистова. А нужное решение судьи, что за красивые глаза вынесли?
yralez 29 июня 2018 | 09:48
2 миллиона долларовэто малая толика украденных чекистами у нас....но и этого крохоборы не поступятся
shai13 29 июня 2018 | 09:49
Сечин, провокатор, верни деньги. И на нары,- как взяткодатель.
nehoroshiy 29 июня 2018 | 09:54
Деньги передавались незаконно, значит место их в бюджете страны.
zztop1960 29 июня 2018 | 10:00
Где деньги? В мешках. А где мешки ? Под глазами
jamba 29 июня 2018 | 10:00
В кино есть такое понятие "исходящий реквизит" - одноразовый реквизит, используемый в сьемках ( продукты питания, напитки; предметы, которые сжигают, рвут, взрывают в кадре;))
Объясните Хенералу: Кино снято, чо пристал то?))))))))))))))
nds 29 июня 2018 | 10:03
А Сечин почему не подсобит родному по конторе человечку? Открывает ногой дверь кабинета Путин и требует: "Вова, верни деньги! Мы так не договаривались!"
drtomsky 29 июня 2018 | 10:05
Отжать бабки у настоящего Игоря Иваныча? Через российский суд? Да это ж все скрепы разом коту под хвост. Все равно что у Ролдугина виолончель отобрать.