Олег Феоктистов лично приехал в суд просить о возврате 2 миллионов долларов, которые были переданы Игорю Сечину

Генерал ФСБ Олег Феоктистов лично приехал в Замоскворецкий суд Москвы просить о возврате 2 миллионов долларов, которые были переданы главе «Роснефти» Игорю Сечину для взятки бывшему министру экономразвития Алексею Улюкаеву. Последний, кстати, будет участвовать в данном процессе по видеосвязи колонии. Он будет проходить за закрытыми дверями.



Сегодня же суд должен рассмотреть ходатайство адвокатов Улюкаева о снятии ареста с его имущества. Напомним, чиновник был приговорён к годам 8 колонии и крупному штрафу.