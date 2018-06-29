Суд сегодня решит вопрос о снятии ареста с имущества осуждённого на 8 лет за взятку Алексея Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы сегодня решит вопрос о снятии ареста с имущества осуждённого на 8 лет за взятку Алексея Улюкаева. Бывший министр экономического развития по данным «Интерфакса» участвовать в заседании не будет.

Защита просит снять арест с имущества экс-министра, поскольку он выплатил 130 миллионов рублей штрафа, назначенного ему судом. В рамках предварительного следствия были арестованы земельные участки, дом, автомобиль, банковские счета и другие ценности, которые принадлежат Алексею Улюкаеву, напоминает Росбалт. Кроме того в Замоскворецком суде сегодня должна решиться судьба двух миллионов долларов, которые Улюкаев, по версии следствия, получил в качестве взятки от главы Роснефти Игоря Сечина. Ходатайство в суд о возврате крупной денежной суммы подал бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов. Он возглавлял службу безопасности Роснефти, когда Улюкаева задержали на выходе из офиса компании. Показания Феоктистова легли в основу доказательств вины бывшего главы минэкономразвития. Он отверг обвинения во взятке и заявил в суде о провокации со стороны главы Роснефти и ФСБ. Улюкаев в конце прошлого года получил восемь лет. Недавно его этапировали в колонию строгого режима Тверской области.

При обжаловании приговора в Мосгорсуде из него исключили только запрет занимать Улюкаеву высокопоставленные должности в госорганах и госкорпорациях.