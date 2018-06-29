Олег Навальный вышел на свободу
Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Медуза». Возле колонии в Орловской области своего брата встречал политик Алексей Навальный, а также многочисленные журналисты.
Журналист Юрий Сапрыкин в эфире «Эха Москвы» сказал, что Олег Навальный достойно отбыл свой срок заключения:
В конце 2014 года Олег Навальный был приговорён к 3,5 годам колонии по дела «Ив Роше». Фигурантом этого дела был и Алексей Навальный, но он получил условный срок.
Комментарии11
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ukrodupa404 29 июня 2018 | 09:04
Ну слава тебе яйца ! Два дебила это - сила ! Теперь Путин точно со страху поседеет !)
Кстати ,по примеру " Ласкового мая " ,теперь можно одновременно устраивать муттинги в разных городах страны ,и следовательно получать в два раза больше прибыли !) А хомячье зря радуется ,теперь им придется кормить двоих навальных ,работать они нихочут ,потянете нищеброды !?)
lager23 29 июня 2018 | 09:17
ukrodupa404: Сетевой троллинг — явление неновое, можно сказать, привычное. Однако фигуры самих провокаторов далеко не всегда легко узнаваемы. Поначалу эти отчаянные спорщики воспринимаются скорее положительно — как неравнодушные люди, ревностно отстаивающие свое мнение. И лишь в ходе полемики становится понятно, что их резонёрство направлено не на рождение, а на вырождение истины, что это те же сетевые «вирусы», только«поражают» они не компьютеры, а тех, кто за ними работает....
как дела вирус?
zemljanka 29 июня 2018 | 09:34
lager23: Поздравления.
Виновных в беззаконии накажут.
"Но есть и божий суд, виновники разврата..." - Лермонтов М.Ю.
trans 29 июня 2018 | 09:09
Человек отсидел 3,5 года по сфабрикованому делу. Крысы путинские, будьте вы прокляты.
luger_max_otto 29 июня 2018 | 09:22
Ну да. Думаю, что процесс депутинизации в России- по образу и подобию денацификации в Германии многое расставит по своим местам.
lager23 29 июня 2018 | 09:15
На фоне трусливых и зажратых кремлекрыс Олег выглядит Настоящим Человеком!
Молодец!
dhtlbyf 29 июня 2018 | 09:21
удачи Навальным!
ramses333 29 июня 2018 | 09:24
Олег победил в абсолютно неравном поединке с системой, призванной перемалывать человека. И тем самым создал чрезвычайно важный, общественно значимый прецедент. Искренние поздравления и самые добрые пожелания Олегу и всем его близким!
Портяночные ничтожества в тоске дружно заскулили на Луну.
ugas 29 июня 2018 | 09:29
Олег, поздравляем! Удачи Вам и Алексею!
trans 29 июня 2018 | 09:44
- А что делать? - спросил Берия, окончательно сбитый столку. - У него по моему был брат, сказал Сталин, интересно где он сейчас? - Жив товарищ Сталин, сказал Берия - работает в Батуми директором лимонадного завода. . - Как работает? - сросил Сталин строго? - Хорошо, - сказал Берия. - И пусть этот болтун, ткнул Сталин трубкой в невидимого болтуна, всю жизнь жалеет, что загубил брата.
- Гениально! - воскликнул Берия.
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vladnick53 29 июня 2018 | 09:55
От звонка до звонка ... Маладца ...