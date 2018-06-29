Олег Навальный вышел на свободу

Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Медуза». Возле колонии в Орловской области своего брата встречал политик Алексей Навальный, а также многочисленные журналисты.

Журналист Юрий Сапрыкин в эфире «Эха Москвы» сказал, что Олег Навальный достойно отбыл свой срок заключения:

В конце 2014 года Олег Навальный был приговорён к 3,5 годам колонии по дела «Ив Роше». Фигурантом этого дела был и Алексей Навальный, но он получил условный срок.