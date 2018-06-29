Все убитые в редакции газеты «Кэпител» в штате Мэриленд были сотрудниками издания, подтвердили в полиции

Стрельбу устроил 41-летний Джеррод Уоррен Рамос. Погибли 5 человек. По некоторым данным, ранее Рамос обвинял издание в клевете. Но суд отказался рассматривать его иск. Войдя в помещение редакции, мужчина запер за собой дверь, бросил дымовую шашку и открыл беспорядочный огонь по присутствующим из винтовки. Телеканал CBS утверждает, что стрелок умышленно повредил кончики пальцев, чтобы затем его не смогли найти по отпечаткам. Подозреваемый был задержан полицией.