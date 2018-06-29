Лидеры стран Евросоюза согласовали план по борьбе с миграционным кризисом

Переговоры продолжались почти 10 часов.

Под прессом миграции Старому Свету придётся жить еще долгое время, — цитирует агентство Reuters французского президента Эмманюэля Макрона, по завершении встречи он вместе с другими европейскими лидерами рассказал прессе о деталях итогового соглашения. Контроль на границах будет ужесточен, финансирование Турции, Марокко и государств Северной Африки планируют увеличить. Отныне страны ЕС будут в добровольном порядке принимать мигрантов — это означает, что обязательное распределение беженцев не предусмотрено. Долгое время подписание итогового соглашения блокировала Италия. Рим настаивал на обязательном распределении мигрантов. Тем не менее, премьер Джузеппе Конти заявил, что удовлетворен итогами переговоров.

Итальянские власти ранее, напомню, недавно отказали в приеме судна с беженцами из Африки. Разместить беженцев в итоге согласилась Испания.