Трамп надеется заключить с Путиным сделку по Сирии для скорейшего вывода американских войск из этой страны
Дональд Трамп надеется заключить с Владимиром Путиным сделку по Сирии для скорейшего вывода американских войск из этой страны. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информированные источники. По его данным, согласно предполагаемой договорённости, войска сирийских властей при поддержке России смогут установить контроль над территорией вблизи границы с Иорданией. При этом Трамп рассчитывает получить гарантии безопасности сирийской оппозиции.
Комментарии17
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olegleon 29 июня 2018 | 08:52
значит будут обсуждать обмен Сирии на Украину. взаимовыгодное сотрудничество это хорошо
igorrrpadlowitchs 29 июня 2018 | 09:04
olegleon: дядя, вы о чём? При чём здесь Украина, она что уже России принадлежит и теперь вова может ей торговать? Закусывать надо !
opiatnovyi63 29 июня 2018 | 09:27
Сделка с Паханом? Такого ещё не было!
olegleon 29 июня 2018 | 09:28
igorrrpadlowitchs: чудик. ты новость то почитай. США хотят вывести войска из Сирии и обеспечить безопасность повстанцев. а теперь попробуй сложить 2+2 и понять, что Россия в обмен на такие условия по Украине может договориться с США, которым сейчас принадлежит Украина
kamen_12 29 июня 2018 | 09:18
olegleon: Военный трибунал для хохло-нациков надо требовать.
yuriykyvich 29 июня 2018 | 09:40
olegleon: Ну что же тебе Гондурас свербит в заднице? Пардон, Украина. Щелкаешь Каналами в поисках американских фильмов, это я про себя, и натыкаешься на шоу про Украину, на Первом, Втором, Рен-ТВ, Звезде....ну отстаньте же вы от них, пусть живут как хотят, лучше со своим ДЕРЬМОМ давайт разберемся
olegleon 29 июня 2018 | 09:50
yuriykyvich: а для чего тогда Сирия нужна была? только для последующего обмена на Украину. положение и там, и там одинаковое. решение тоже. Россия "просит" Асада, а США Порошенко. и просьба будет очень финансовую сторону иметь. как результат все получат мир. а США и РФ возможность наладить отношения.
и что в этом плохого?
vla7815 29 июня 2018 | 08:54
Трампа как президента Америки волнует жизнь и здоровье американских военнослужащих. А вове наплевать и растереть на российских солдат и население. Он сам найдет способы как их уничтожить, с помощью чего и с помощью кого.
igorrrpadlowitchs 29 июня 2018 | 09:07
vla7815: сделки можно совершать с дьяволом - он слово держит! А вот с гопниками и просто чертями заключают только лохи! А Трамп на лоха непохож , так ,что пустой бред и мячты кремлёвской крысы !
ukov 29 июня 2018 | 09:31
может договорятся о референдуме по вхождению Украины в состав России?
Было бы классно!
trans 29 июня 2018 | 08:59
Трамп не дурак и понимает что договорится с дедом Щукарем не реально. Да и зависит это не от Трампа, он лишь одна из ветвей власти. Это в России дед Щукарь царь и бог, а в США президент знает свое место.
vezdehod 29 июня 2018 | 09:08
Такую "Пургу" в середине лета может нести только Дмитрий песков. а он такого не заявлял.
yuriykyvich 29 июня 2018 | 09:11
И все таки Трамп - НАШ! И на второй срок может остаться, тем более что дела, экономика, в Штатах на подъеме, а американцам только это и надо. Подумаеш сотню-другую пригожинских в фарш превратили, Вован этого даже не заметил, если уж Беслан с Норд-Остом, да и про 10-ти долларовых проституток (кстати, а цены он откуда знает, вообще-то в Питере девочки менее 100 баксов не брали, ну разве что "плечевые"...)
platonnekafrin 29 июня 2018 | 09:13
Трамп явно смотрит наш канал "Звезда" без должного внимания. А на канале точно знают, что Трампу нравится участие Америки в войне, особенно, он любит награждать покойников. А Путину, напротив, всё не нравится, и он делает то же самое через силу - уже случалось, что покойников не награждали, а зарывали даже без оркестра.
sensei54 29 июня 2018 | 09:14
«Ты что, Доня? Какие гарантии? Это у вас там бандитский беспредел, а у меня и у Асада всё по закону, как решит суд.»
sergirusso 29 июня 2018 | 09:25
Два дурака на политическом базаре. Трамп пытается на халяву получить скальп Асада. Плешак пытается на халяву отменить санкции. Скверный анекдот...
sborisych 29 июня 2018 | 09:39
Трамп надеется заключить с Путиным сделку по Сирии
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Ничего личного, только бизнес...