Сегодня в Москву могут быть доставлены несколько руководящих сотрудников администрации Ульяновкой области, которые были задержаны накануне в рамках дела о хищении около 3,5 миллиардов людей. Эти средства были выделены на закупки медицинской техники и лекарственных препаратов, сообщил источник ТАСС.

Накануне в Министерстве здравоохранения Ульяновской области были проведены обыски.