Сегодня в Москву могут быть доставлены несколько руководящих сотрудников администрации Ульяновкой области
Сегодня в Москву могут быть доставлены несколько руководящих сотрудников администрации Ульяновкой области, которые были задержаны накануне в рамках дела о хищении около 3,5 миллиардов людей. Эти средства были выделены на закупки медицинской техники и лекарственных препаратов, сообщил источник ТАСС.
Накануне в Министерстве здравоохранения Ульяновской области были проведены обыски.
Комментарии7
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olegleon 29 июня 2018 | 08:50
" о хищении около 3,5 миллиардов людей."
чего только на Эхе не узнаешь!!!! половину населения планеты похитили
vasyakirin 29 июня 2018 | 08:54
olegleon: китай с индией обезлюдили?
platonnekafrin 29 июня 2018 | 08:59
olegleon: "Людь" это то, что тащат чиновники, когда весь бюджет уже разворован.
tanyaya 29 июня 2018 | 08:55
Вообще, конечно, это очень круто - похищение трёх с половиной миллиардов людей. Интересно, где сейчас эти люди?
trans 29 июня 2018 | 09:02
"Какие-то лохи!" - подумал о них Песков и посмотрел на свои часы.
ltvjrhfn1 29 июня 2018 | 09:13
Хомячки, внимательно ждать указаний. Ещё не ясно, это жертвы охоты на ведьм узурпатора или неподелившиеся с начальством расхитители кап. собственнсти.
opiatnovyi63 29 июня 2018 | 09:31
Чем и как кормили такую ораву?