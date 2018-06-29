Координатор штаба Алексея Навального во Владивостоке арестован на 8 суток
Его признали виновным в распространении экстремистских материалов. В суде заявили, что Владимир Дубровский разместил на своей странице «ВКонтакте» песню группы «Аргентина», которая была внесена в запрещённый список. Обвиняемый утверждает, что сам этого не делал. Он полагает, что аудиозапись могли разместить неизвестные имевшие доступ к его странице.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
trans 29 июня 2018 | 08:56
Для Пути и его шоблы экстремисты это те кто выступает против коррупции и беспредела власти. А кто страну разворовывает, те эффективные менеджеры и патриоты.
vasyakirin 29 июня 2018 | 08:58
красота, раньше наркотики подкидывали, а теперь не выходя из кабинетов ссылочками под статью подводят...
vezdehod 29 июня 2018 | 09:05
Дан ПРИКАЗ давить всех кто соприкасается с Навальным и его неукоснительно выполняют.
rampa 29 июня 2018 | 08:59
огласите весь запрещенный список, а то ведь столько назапрещали, что не хочешь, да нарушишь. По телевизору его надо в каждых новостях показывать, а в инете при открытии любого сайта.