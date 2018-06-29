Координатор штаба Алексея Навального во Владивостоке арестован на 8 суток

Его признали виновным в распространении экстремистских материалов. В суде заявили, что Владимир Дубровский разместил на своей странице «ВКонтакте» песню группы «Аргентина», которая была внесена в запрещённый список. Обвиняемый утверждает, что сам этого не делал. Он полагает, что аудиозапись могли разместить неизвестные имевшие доступ к его странице.