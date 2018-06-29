Z Архив новостей новости
5 5 6 1235
08:45, 29 июня 2018

Олег Навальный вышел на свободу

Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Медуза». Возле колонии в Орловской области своего брата встречал политик Алексей Навальный, а также многочисленные журналисты.

В конце 2014 года Олег Навальный был приговорён к 3,5 годам колонии по дела «Ив Роше». Фигурантом этого дела был и Алексей Навальный, но он получил условный срок.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 29 июня 2018 | 08:47


Да здравствует свобода!
Поздравляю Олега!

trans 29 июня 2018 | 08:54

3,5 года за то что брат. Мрази путинские.

vezdehod 29 июня 2018 | 09:03

Убийцам дают меньше. чем дали ему - "гуманное" правосудие в действии.

dmidon 29 июня 2018 | 08:58

Поздравляю братьев от души!!!

(комментарий скрыт)

yuriykyvich 29 июня 2018 | 09:27

Естественно что оба "срока" высасыны из пальца, это я про Навального, Алексея, ну а братьев не выбирают, это про Олега. Но он сидел, не приведи Господь, почти в комфортых условиях, климат мягкий в Орле. а вот Сенцова, жителя Крыма, отправил в самое мерзкое место - Лабутанги. Сейчас там жара за 40 м Мошка, ну а зимой за -40, правда без Мошки. Тут, намедни решили вернуться к убийству Немцова, ну и что бы этих "Чурок" сделать посговорчивее, одного из них отправили туда-же, в Лабутанги. Бывал я там, но не тем и не итем.

Самое обсуждаемое

Блоги

Сказано на «Свободе»

Лилия Шевцова: Красная черта, через которую не переступить Надеяться на то, что Трамп все же окончательно рассорится с Европой и Европа примется искать успокоения в дружбе с Россией? Какая наивность!..

5 390 6 64923 22.06
Kрф, запад, украина, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа! Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...

5 147 6 16968 22.06
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

День памяти, кто виноват? Мы обязаны сегодня поименно вспомнить тех преступников, негодяев, карьеристов и бездарей, которые трусливо и подобострастно помогали полоумному диктатору гробить страну и довести ее до растерзания врагами…

5 109 6 19484 22.06
Kвторая мировая, память, история, общество, мнения
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Не обещал, но сделает Если быть точным, то Владимир Путин обещал, что пенсионный возраст не будет повышен, «пока он президент». И поступил иначе…

5 212 6 54556 22.06
Kполитика, пенсии, мнения
Блоги

Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…

5 198 6 28748 22.06
Kсенцов, тюрьмы, политика, украина, рф, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…

5 152 6 15146 27.06
Kсша, трамп, политика, власть, видео, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…

5 123 6 13542 24.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ О чем будут говорить Путин и Трамп О чем будут говорить Путин и Трамп Сейчас очень активно обсуждается вопрос о возможной встрече между президентом Дональдом Трампом и президентом Владимиром Путиным. И ходят разговоры о том, что команда Трампа саботирует переговоры…

5 51 6 21346 22.06
8читать ;смотреть
Kполитика, трамп, путин, общество, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Я пойду до конца Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…

5 121 6 14256 26.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…

5 196 6 23304 26.06
Kукраина, примаков, политика, документы, события
Блоги

+ Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…

5 203 6 24337 23.06
8читать ;смотреть
Kобщество, школа, видео, путин, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Празднование 70-летия совпало не только с кровопролитием…

5 59 6 7161 25.06
8читать ;смотреть
Kвидео, израиль, история, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 257 6 32971 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Был ли холокост? Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…

5 317 6 44072 27.06
Kхолокост, польша, история, законы, общество, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

150 лет одиночества от Людмилы Улицкой Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..

5 187 6 26404 26.06
Kобщество, улицкая, мнения
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист, возможный кандидат на выборах мэра Москвы

Я хочу в «Единую Россию», в эту самую систему, которая расколется на две части, и хочу в либеральную часть «Единой России». То есть в партию, которая образуется на расколе «Единой России» на две партии…

5 87 6 12964 27.06
#слушать 36:08 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, власть, выборы, мэр, собянин, видео, передачи

Популярное за неделю

Новости

ЮНЕСКО потребовал от России объяснений в связи с планами по строительству в Сочинском национальном парке и заказнике Накануне на очередной сессии было принято жёсткое заявление…

5 5 6 2110
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Избиратель – это хорошо известно в Кремле – утрется. Пенсионер всегда утрется, потому что то, что нам социологи сказали, что на 5% упал рейтинг Путина из-за пенсионной реформы. Да это ерунда…

5 99 6 127334 23.06
#слушать 45:07 8читать ;смотреть $скачать 10.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя ограбленным из-за решения повысить пенсионный возраст?
5 59 6 12862 22.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Разгром путинского футбола Всё, Путин, пора от футбола возвращаться к пенсионному ограблению. Манёвр не удался. Народ ждёт ответа — что с его деньгами? Насколько вы хотите его обокрасть?..

5 413 6 437826 25.06
Kфутбол, чм-2018, общество, путин, пенсии, события
Интервью Персонально ваш

Андрей Макаревич гость: Андрей Макаревич музыкант

Наш человек согласен любую лапшу себе на уши принять – что мы в кольце врагов, что «ура, Крым наш»… Но как только какие-то решения начинают касаться конкретно его кармана, у него тут же пелена с глаз и с ушей спадает…

5 141 6 115442 25.06
#слушать 43:11 8читать ;смотреть $скачать 9.9 МБ
Kполитика, власть, пенсии, украина, музыка, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7081052
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3549983

Сегодня в эфире