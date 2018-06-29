Олег Навальный вышел на свободу
Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Медуза». Возле колонии в Орловской области своего брата встречал политик Алексей Навальный, а также многочисленные журналисты.
В конце 2014 года Олег Навальный был приговорён к 3,5 годам колонии по дела «Ив Роше». Фигурантом этого дела был и Алексей Навальный, но он получил условный срок.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 29 июня 2018 | 08:47
Да здравствует свобода!
Поздравляю Олега!
trans 29 июня 2018 | 08:54
3,5 года за то что брат. Мрази путинские.
vezdehod 29 июня 2018 | 09:03
Убийцам дают меньше. чем дали ему - "гуманное" правосудие в действии.
dmidon 29 июня 2018 | 08:58
Поздравляю братьев от души!!!
yuriykyvich 29 июня 2018 | 09:27
Естественно что оба "срока" высасыны из пальца, это я про Навального, Алексея, ну а братьев не выбирают, это про Олега. Но он сидел, не приведи Господь, почти в комфортых условиях, климат мягкий в Орле. а вот Сенцова, жителя Крыма, отправил в самое мерзкое место - Лабутанги. Сейчас там жара за 40 м Мошка, ну а зимой за -40, правда без Мошки. Тут, намедни решили вернуться к убийству Немцова, ну и что бы этих "Чурок" сделать посговорчивее, одного из них отправили туда-же, в Лабутанги. Бывал я там, но не тем и не итем.