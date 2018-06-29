Дома-книжки на Новом Арбате в Москве могут признать объектами культурного наследия
Как заявил ТАСС руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, Новый Арбат – это одна из визитных карточек города. Все решения о реконструкции и малейшем изменении облика зданий будут строго обсуждаться на архитектурном совете. По закону должно пройти не менее 40 лет, чтобы здание признали объектом культурного наследия.
Комментарии4
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olegleon 29 июня 2018 | 08:40
надеюсь, что это шутка. "вставная челюсть Арбата" станет наследием?
compare 29 июня 2018 | 08:45
наследие там,если подумать-есть...но культуры,в этих домиках,как-то не проглядывается...может,в телескоп?
archibald_dandy_esquire 29 июня 2018 | 08:46
" Дома-книжки на Новом Арбате в Москве могут признать объектами культурного наследия "
то есть, снесут, поскольку собянин терпеть ненавидит всякие-якие архитектурные-культурные наследия
nikolaitschi 29 июня 2018 | 09:35
Вот уж это-то проржавевшее и сгнившее дерьмо можно заменить на современные небоскребы без ущерба облику города! Если беречь это, то почему не берегут ржавые гаражи?