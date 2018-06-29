Церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым состоится в Зале имени Чайковского 29 июня

Траурное мероприятие начнётся в 11:00, сообщила его вдова Анна Пугач.

Андрей Дементьев был очень светлым человеком и вдохновлял окружающих, — рассказала агентству ТАСС поэтесса Лариса Рубальская.

«Я много раз в жизни с ним встречалась в разных ситуациях, и вот все эти годы от него какой-то свет: я его увижу, и хочется о хорошем думать, хочется что-то написать. Он любил поэзию, он любил людей, его хватало на все и на всех. Он вообще был совершенно удивительный человек. Он внимательно читал стихи молодых поэтов. И очень был такой галантный, прекрасный кавалер. Как он умеет подать руку! Это очень редкий человек был. Мне очень жалко, что его не стало».

Поэт Андрей Дементьев скончался на 90-ом году жизни. В последнее время Дементьев находился в реанимации в тяжелом состоянии.