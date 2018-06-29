Российский миллиардер Сулейман Керимов получил статус ассистированного свидетеля в деле о неуплате налогов во Франции

Об этом РБК сообщили в прокуратуре Ниццы. Этот статус является промежуточным между свидетелем и обвиняемым и предполагает право фигуранта дела на защиту.

Накануне стало известно, что Франция сняла обвинения с Керимова по подозрению в неуплате налогов. Ранее он находился под подпиской о невыезде. Впрочем, несколько раз ему разрешали выехать в Россию по личным делам.