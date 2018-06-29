Российский миллиардер Сулейман Керимов получил статус ассистированного свидетеля в деле о неуплате налогов во Франции
Об этом РБК сообщили в прокуратуре Ниццы. Этот статус является промежуточным между свидетелем и обвиняемым и предполагает право фигуранта дела на защиту.
Накануне стало известно, что Франция сняла обвинения с Керимова по подозрению в неуплате налогов. Ранее он находился под подпиской о невыезде. Впрочем, несколько раз ему разрешали выехать в Россию по личным делам.
Комментарии16
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olegleon 29 июня 2018 | 08:38
а просто свидетель не имеет права на защиту?!
kottigr1 29 июня 2018 | 08:44
olegleon: Раз Керимова перевели в статус свидетель, значит он сдал тех "влиятельных россиян" чьи деньги отмывались во Франции
ltvjrhfn1 29 июня 2018 | 08:48
продажное французское правосудие.. деньги решают всё.
olegleon 29 июня 2018 | 08:58
kottigr1: да что же ты всех по себе равняешь? хорошие адвокаты могут кого угодно вытащить. тем более, если обвинению не удалось доказать в суде сам факт преступления
vezdehod 29 июня 2018 | 09:11
Прокуратура Франции , в течении Пяти дней. подаст Апелляцию - дело не закрыто.
sergirusso 29 июня 2018 | 08:44
Ну, решил отказаться от бабла... Но вот незадача - его французы выпустят окончательно в аккурат к приходу к власти в Рашке - говняшке Навального. Тем более нары одни освободились - брат Олег уступит их Сулейманчику.
ltvjrhfn1 29 июня 2018 | 08:50
sergirusso: говняшка
что за сленг, вас там в израиле с дикими собаками скрещивают что ли?
olegleon 29 июня 2018 | 08:56
ltvjrhfn1: это он от зависти. первым делом про деньги упомянул, а значит завидует наличию у другого денег.
sergirusso 29 июня 2018 | 09:11
olegleon: Ну не знаю... Денег у меня на Феррари нет, чтобы в этой роскошной тачке огрести ожог всего тела и потом ходить в гелиевом комбинезоне - БОГ МИЛОВАЛ...
ltvjrhfn1 29 июня 2018 | 09:30
sergirusso:
да ты, тварь, хоть на помойках ройся жратву себе выковыривай, но свою бывшую родину не называй рашкой-говняшкой.
sergirusso 29 июня 2018 | 09:41
ltvjrhfn1: ПЬЮ "ДОМ ПЕРИНЬОН" И ПОНИМАЮ, ЧТО РАШКА - ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГОВНЯШКА....
platonnekafrin 29 июня 2018 | 08:44
Сдай подельников и спи свидетелем. Корсиканский клан в панике. Албанская диаспора сушит сухари. Даже изуверы компрачикосы в тяжелом шоке от коварства.
trans 29 июня 2018 | 08:45
В развитие принципа презумпции невиновности в последние годы в уголовном процессе во Франции появился институт ассистированного свидетеля, т.е. лица, в отношении которого ведется предварительное следствие. Если это лицо само не заявило ходатайство о приобретении статуса обвиняемого, чтобы полнее использовать права на защиту, то оно считается ассистированным свидетелем, т.е. свидетелем, имеющим защитника и обладающим некоторыми другими правами на защиту.
irinakingsize1 29 июня 2018 | 08:57
Вот что значит европейская культура!
Интеллигентно тк - "Ассистированный свидетель". Это,видимо, тот, кто ассистирует преступнику.
А в Россиюшке по -простому :"Кошелек, кошелек, какой еще кошелек. Не брал я никакой кошелек!" .
nds 29 июня 2018 | 09:01
И что это значит? Деньги не его? Недвижимость - тоже? Сделали предложение, от которого он не смог отказаться? И кто же главный подозреваемый?
nds 29 июня 2018 | 09:03
nds: Или он возил деньги чемоданами, потому что его попросил кто-то из милосердных? Имело место не запугивание, а, наоборот, слезная жалоба?