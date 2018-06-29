Страны ЕС будут в добровольном порядке принимать мигрантов
Страны ЕС будут в добровольном порядке принимать мигрантов, обязательное распределение переселенцев между членами Евросоюза не предусмотрено. Такое решение приняли главы 28 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Сделка названа компромиссной. В странах ЕС будут создаваться центры по приёму беженцев, в которых они будут содержаться до принятия решения о предоставлении им убежища.
ЕС усилит работу Агентства по контролю границ, а также выделит трёхмиллиардный транш Турции в рамках соглашения по беженцам.
Комментарии18
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olegleon 29 июня 2018 | 08:35
и кто же из них захотел добровольно принять? Венгрия? Польша? Эстония?
kottigr1 29 июня 2018 | 08:38
olegleon: Проблема с мигрантами-мусульманами явно не актуальна для ЕС, как это преподносят самые "правдивые" в мире российские СМИ..
В США мусульмане составляют 1 (ОДИН) процент от общей численности населения.
В ЕС мусульмане составляют от общего числа населения 3,8 проц. населения.
Мусульмане составляют от общего населения Германии лишь чуть более 5 процентов.
Во Франции, мусульмане составляют от общего числа населения всего 7,5 процента.
В Литве, Латвии, Словакии, Венгрии, Польше, Эстонии, Чехии и Мальте мусульман ничтожно мало и их численность составляет десятые доли процента от общей численности граждан.
Самая большая концентрация мусульман на территории Европы в России. В России, доля мусульманского населения составляет 17,5 процентов(их численность удвоилась за период бездарного правления Путина).
olegleon 29 июня 2018 | 08:48
kottigr1: чудик, ты европейские новости хотя бы посмотрел бы. сейчас всплеск миграции из Африки. а у тебе всё мусульмане мерещатся.
kottigr1 29 июня 2018 | 09:13
olegleon: Наверняка для вас это станет шоком, но страны северной Африки исторически являются территорией где ислам является или государственной религией. или его исповедует абсолютное большинство из живущих там..
olegleon 29 июня 2018 | 09:19
kottigr1: ещё раз. посмотри новости. ты где там на судах увидел тунисцев или алжирцев, египтян или ливийцев? ты хотя бы в состоянии отличить араба от негра?
vladimir1_57 29 июня 2018 | 09:07
kottigr1: Самая большая концентрация мусульман на территории Европы в России.
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Дурило, мусульмане в России живут. А в Европу иммигранты едут за пособиями.
olegleon 29 июня 2018 | 09:22
vladimir1_57: это выше его понимания. и в методичке у него про это ничего не написано )))
antimalin 29 июня 2018 | 08:40
Меркель провалилась вслед за провалом-фиаско сборной Германии по футболу.
raffal 29 июня 2018 | 08:47
antimalin:
Путину бы так "проваливаться", как Меркель. А упоминание провала немецкой команды в этой теме это вообще нонсенс.
Для Германии такой провал огромная редкость. Увы, для России огромная редкость - успех. Да, и когда был такой успех?
Напомню, что Германия - И это ЧЕТЫРЁХ-кратные чемпионы мира, ТРЁХ-кратные чемпионы Европы. По ЧЕТЫРЕ раза серебрянные и бронзовые призёры чемпионатов мира. По ТРИ раза серебро и бронза первенств Европы.
А что у России?
int164 29 июня 2018 | 08:56
antimalin: raffal: Обе команды играли ,практически,вторыми составами.
raffal 29 июня 2018 | 09:08
int164:
Безусловно, это провал немецкого футбола. Причём, первый такой глубины. Для российского футбола провалы это рутина, большая редкость - успех.
Нет сомнений, что Германия только временно уходит с футбольного Олимпа. Дай Бог России хоть немного с того, чего немцы уже достигли в футболе.
Так что, не нам ехидничать над их поражением.
banyi1 29 июня 2018 | 08:36
Добровольно принимать, это как ? Будем наблюдать , кто дурнее будет)))
raffal 29 июня 2018 | 09:12
banyi1: Будем наблюдать , кто дурнее будет)))
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Конечно, "будем наблюдать". Вместо того, чтобы обустраивать Россию. Но ничего у нас не получается, вот и остаётся ехидничать над ИХ проблемами. ОНИ справятся, безусловно, справимся ли МЫ со своими, это вопрос куда, как более актуальный и оснований для оптимизма нет.
Так что, ответ на вопрос с хохочущими смайликами "кто дурнее будет)))" очевиден. МЫ - были, есть и будем такими. К сожалению.
kunst54 29 июня 2018 | 08:38
Добровольность закончится на Западе, ни одна из сук бывшего социалистического содружества - Венгрия, Чехия, Польша, Румыния, Прибалтика - не возьмет никого. Они берут только деньги из общей кассы.
raffal 29 июня 2018 | 08:51
kunst54:
Тут ключевое "бывшего социалистического содружества". Потому, как только удавка ослабла, то всё это "содружество" дружно сбежали от большого "друга" в ЕС и НАТО. Сбежали от нас. Потому мы и бесимся. Нам бы так развиваться. как та же Польша или даже Эстония. Но...кишка тонка.
captainobvious 29 июня 2018 | 08:46
полный провал Безумной Ангелы, что-то её в нынешнем электоральном цикле просто фатально не везёт...
semper_fidelis 29 июня 2018 | 08:52
Сначала добровольно грабили и разрушали их государства, теперь будут добровольно принимать... Демократия!
rampa 29 июня 2018 | 09:06
semper_fidelis: ты забыл еще добавить - захватывали их территории