Страны ЕС будут в добровольном порядке принимать мигрантов, обязательное распределение переселенцев между членами Евросоюза не предусмотрено. Такое решение приняли главы 28 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Сделка названа компромиссной. В странах ЕС будут создаваться центры по приёму беженцев, в которых они будут содержаться до принятия решения о предоставлении им убежища.

ЕС усилит работу Агентства по контролю границ, а также выделит трёхмиллиардный транш Турции в рамках соглашения по беженцам.