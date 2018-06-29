Все убитые в редакции газеты «Кэпител» в штате Мэриленд были сотрудниками издания, подтвердили в полиции
Стрельбу устроил 41-летний Джеррод Уоррен Рамос. Погибли 5 человек. По некоторым данным, ранее Рамос обвинял издание в клевете. Но суд отказался рассматривать его иск. Войдя в помещение редакции, мужчина запер за собой дверь, бросил дымовую шашку и открыл беспорядочный огонь по присутствующим из винтовки. Телеканал CBS утверждает, что стрелок умышленно повредил кончики пальцев, чтобы затем его не смогли найти по отпечаткам. Подозреваемый был задержан полицией.
Комментарии2
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compare 29 июня 2018 | 08:39
у нас своих дураков-хоть океан пруди...
ukov 29 июня 2018 | 08:57
Ну,что за привычка у этих ватников, чуть что на Россиею кивать.