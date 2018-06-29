Олег Навальный вышел на свободу
Об этом сообщает корреспондент «Медузы». Навальный был признан виновным в хищении и приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. наказание Навальный отбывал в орловской исправительной колонии № 5. Олег Навальный вышел на свободу на день раньше даты, определенной судом. Как он сам написал в Facebook’е, связанно это с тем, что закон предписывает освобождать заключенных в последний рабочий день перед праздниками или выходными.
Комментарии7
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lion64__2 29 июня 2018 | 08:26
Как вышел, так и обратно в дом родной прилетит белым лебедем. Вместе с унитаз-обвальным.
sandro_007 29 июня 2018 | 08:28
Брат!
ukrodupa404 29 июня 2018 | 08:28
Мутант с 96м размером ноги и сиськами его хоть встретил ? )))
cipherman2 29 июня 2018 | 08:32
ukrodupa404: Он же в Латвии отдыхает или нет?
banyi1 29 июня 2018 | 08:29
Два брата - акробата ) На замену Лёха теперь пойдёт? ))
ukraminadozemljudobrjt 29 июня 2018 | 08:29
Можно просто Оля.
patlik 29 июня 2018 | 08:32
От звонка до звонка. Будем дальше возмущаться что США вышли из совета по правам человека?