Об этом сообщает корреспондент «Медузы». Навальный был признан виновным в хищении и приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. наказание Навальный отбывал в орловской исправительной колонии № 5. Олег Навальный вышел на свободу на день раньше даты, определенной судом. Как он сам написал в Facebook’е, связанно это с тем, что закон предписывает освобождать заключенных в последний рабочий день перед праздниками или выходными.