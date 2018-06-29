Суд должен сегодня рассмотреть ходатайство Олега Феоктистова, который просит вернуть ему 2 миллиона долларов
Замоскворецкий суд Москвы должен сегодня рассмотреть ходатайство генерала ФСБ Олега Феоктистова, который просит вернуть ему 2 миллиона долларов. Эти средства были переданы главе «Роснефти» Игорю Сечину для следственного эксперимента по даче бывшему министру экономразвития Алексею Улюкаеву. Сегодня же суд должен рассмотреть ходатайства адвокатов бывшего чиновника о снятии ареста с его имущества.
Напомним, Улюкаев был приговорён к 8 годам колонии и штрафу в 130 миллионов рублей.
Комментарии3
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wuwer 29 июня 2018 | 08:23
))) Что упало...то пропало
Да там у нихс у всех ручки то шаловливые...так и норовят спереть всё, что не приколоченно
Кошелёк, кошелёк....какой кошелёк?
l7kozlov 29 июня 2018 | 08:32
вот, что значит помогать следствию. нашему следствию...
stoik33 29 июня 2018 | 08:25
Какие хорошие генералы ФСБ. Вынул из кармана два ляма гринов...: "На, Игорек, действуй..."