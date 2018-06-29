Суд должен сегодня рассмотреть ходатайство Олега Феоктистова, который просит вернуть ему 2 миллиона долларов

Замоскворецкий суд Москвы должен сегодня рассмотреть ходатайство генерала ФСБ Олега Феоктистова, который просит вернуть ему 2 миллиона долларов. Эти средства были переданы главе «Роснефти» Игорю Сечину для следственного эксперимента по даче бывшему министру экономразвития Алексею Улюкаеву. Сегодня же суд должен рассмотреть ходатайства адвокатов бывшего чиновника о снятии ареста с его имущества.

Напомним, Улюкаев был приговорён к 8 годам колонии и штрафу в 130 миллионов рублей.