Лидеры стран Евросоюза согласились продлить санкции против России

Они были введены несколько лет назад после присоединения Крыма. Источники ряда западных СМИ сообщают, что дискуссия по ограничительным мерам России была краткой, были заслушаны канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Они констатировали отсутствие положительных перемен при реализации Минских соглашений. Также саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения «Боинга» на Украине летом 2014 года.