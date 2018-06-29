Лидеры стран Евросоюза согласились продлить санкции против России
Они были введены несколько лет назад после присоединения Крыма. Источники ряда западных СМИ сообщают, что дискуссия по ограничительным мерам России была краткой, были заслушаны канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Они констатировали отсутствие положительных перемен при реализации Минских соглашений. Также саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения «Боинга» на Украине летом 2014 года.
Комментарии7
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kottigr1 29 июня 2018 | 08:19
ВВП так и не смог догнать Португалию, но зато вплотную приблизился к КНДР...
putin2018 29 июня 2018 | 08:19
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
ukrodupa404 29 июня 2018 | 08:23
putin2018: Андруша , на этом сайте рекламировать Темнейшего у вас не получиться , и лайков вы не наберете !) Идите лучше на пропутинские сайты , там вам цены не будет ,за неделю станете лидером рейтинга !)
sg90 29 июня 2018 | 08:25
putin2018:
Хорош уже Путина рекламировать, дебиленок. Выборы давно прошли..
stoik33 29 июня 2018 | 08:20
Отключили бы газ, давно добились бы своего. Не ругались бы теперь.
mordvinyka_zabiyka 29 июня 2018 | 08:21
зырян без санкций как солдат без винтовки))
svoi216 29 июня 2018 | 08:31
Санкции!? По барабану! Экономика РФ только рванет от них.....процента на полтора.