В Москве сегодня пройдет традиционный мексиканский праздник-карнавал «День Мертвых»

Главное шествие состоится на Красной площади.

«День Мертвых» в Мексике отмечают в начале ноября, но в честь чемпионата мира по футболу решено было сделать исключение и отпраздновать его пораньше – вместе с москвичами, фанатами сборных и всеми гостями города. Как пишет «Интерфакс» с 11 часов в Национальном доме болельщика в Гостином дворе всем желающим нанесут праздничный грим, а оттуда карнавальное шествие направиться на Красную площадь, где пройдет концерт с мексиканскими народными танцами под традиционную музыку мариачи.

Карнавал обещает запомниться обилием черепов и гигантских скелетов, олицетворяющих главного персонажа праздника – Катрину. Впрочем, пугаться их не стоит. По мексиканской традиции, «День Мертвых» не мрачный, а веселый, и посвящен памяти умерших родственников.

Пятнадцать лет назад «День Мертвых» был внесен в список Нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.