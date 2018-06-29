В Москве сегодня пройдет традиционный мексиканский праздник-карнавал «День Мертвых»
Главное шествие состоится на Красной площади.
«День Мертвых» в Мексике отмечают в начале ноября, но в честь чемпионата мира по футболу решено было сделать исключение и отпраздновать его пораньше – вместе с москвичами, фанатами сборных и всеми гостями города. Как пишет «Интерфакс» с 11 часов в Национальном доме болельщика в Гостином дворе всем желающим нанесут праздничный грим, а оттуда карнавальное шествие направиться на Красную площадь, где пройдет концерт с мексиканскими народными танцами под традиционную музыку мариачи.
Карнавал обещает запомниться обилием черепов и гигантских скелетов, олицетворяющих главного персонажа праздника – Катрину. Впрочем, пугаться их не стоит. По мексиканской традиции, «День Мертвых» не мрачный, а веселый, и посвящен памяти умерших родственников.
Пятнадцать лет назад «День Мертвых» был внесен в список Нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Комментарии7
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arye_11 29 июня 2018 | 08:09
"День мертвых"...???
Чё... Праздник посвященный
arye_11 29 июня 2018 | 08:11
arye_11:
... неминуемой грядущей победе сборной России на Мундиале, да?
post_v 29 июня 2018 | 08:15
arye_11:
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а чё не в Кремле?
и куда смотрят Гундяев с Мизулиной и Поклонской?
это же хэллоуин по-мексикански !
djuga 29 июня 2018 | 08:22
post_v: и куда смотрят Гундяев с Мизулиной и Поклонской?
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Да, это как-то совсем не скрепно и не патриотично.
post_v 29 июня 2018 | 08:33
djuga:
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это очень патриотично и скрепно, только в Мексике
а в России - это эрзац
как пластиковые сакуры Собянина
ulagai 29 июня 2018 | 08:21
Батальону чекистов придёться примерить новые одежды и облики.Производить скелетов проще и привычнее,чем ими прикидываться.
marktretiy 29 июня 2018 | 08:33
И традицию надо будет поддерживать ежегодно. "День мёртвых" - в столице мёртвого государства, мёртвых законов, мёртвой экономики и политики, здравоохранения и далее по списку. Молодцы мексиканцы! Место и время выбрано идеально!