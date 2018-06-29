В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии нанесла поражение англичанам 1:0. Ранее обе команды досрочно вышли в 1/8 финала. А сборная Туниса накануне одержала первую и последнюю победу на турнире, обыграв команду Панамы. Встреча завершилась со счётом 2:1. Обе сборные не смогли пробиться в плей-офф.