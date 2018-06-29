Олег Навальный, обвиненный по делу «Ив Роше», сегодня должен выйти на свободу
Власть может чинить препятствия его встрече с родственниками. Такое предположение сделал политик Алексей Навальный.
Олега Навального в декабре 2014 года приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
andreykochnev 29 июня 2018 | 08:07
http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
ukrodupa404 29 июня 2018 | 08:10
Во бля семейка !))) Сиженые рецидивисты ,куда смотрели родители !?
А теперь ....песня !
Голуби летят над нашей зоной,
Голубям преграды нигде нет,
Как бы мне хотелось с голубями
На родную землю улететь.
Но забор высокий не пускает
И колючек в несколько рядов,
Часовые с вышек наблюдают,
И собаки рвутся с поводов.
Вечер за решёткой догорает,
Солнце тает, словно уголёк.
На тюремных нарах напевает,
Молодой уставший паренёк.
Он поёт, как трудно жить без воли
Без друзей и ласковых подруг,
В этой песне было столько горя
Что тюрьма заслушалась вдруг.
stoik33 29 июня 2018 | 08:16
ukrodupa404: Чувак. Радио "Шансон" на другой волне. Там заслушаются. Всей тюрьмой. От Сахалина до Калининграда.
djuga 29 июня 2018 | 08:31
ukrodupa404: И собаки рвутся с поводов.
===================================================================
Вот это крутая строка! Почти как "конь на волю прыгнул из подков". И еще строфа про голубей... Каждая строка слезу вышибает. Все три раза.
trans 29 июня 2018 | 08:17
Путирасты только и способны гадить. Мрази.
patlik 29 июня 2018 | 08:29
Был один Навальный периодически на свободе и у власти были проблемы. Теперь на свободе оба Навальных, и у власти будут двойные проблемы. Ни что не забыто.