Лидеры Евросоюза решили продлить санкции против России ещё на полгода
Речь идёт об ограничениях, введённых после присоединения Крыма, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник. Как ожидается, официально о решении будет объявлено в ближайшие дни.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
putin2018 29 июня 2018 | 08:05
http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
Путин 2018
Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал
kottigr1 29 июня 2018 | 08:13
putin2018:
РФ снова везет, она ещё больше укрепляется и сосредотачивается под натиском врагов.. !
pusto1 29 июня 2018 | 08:15
kottigr1: укрепляется пока не лопнет от заскорузлости :)
socialism 29 июня 2018 | 08:15
Европейские русофобы постепенно сдуваются со своими санкциями. Понимают, что пустая трата времени давить таким образом на Россию. Лучше бы поехали в Крым и поговорили с крымчанами. Там, на месте, узнали бы, что крымчане свой выбор не изменят и никакие санкции их и Россию не запугают.