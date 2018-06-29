Все пятеро убитых при нападении на редакцию газеты в американском штате Мэрилэнд были ее сотрудниками
Все пятеро убитых при нападении на редакцию газеты в американском штате Мэрилэнд были ее сотрудниками, — сообщили в местной полиции. Вооруженный преступник накануне ворвался в помещение и открыл огонь.
Подозреваемый в массовом убийстве — 40-летний Джэррод Уоррен Рамос, белый житель городка Аннаполис в штате Мэрилэнд. По сведениям местных СМИ, еще шесть лет назад он обвинил издание в клевете, однако суд отказался рассматривать его иск. Вероятно, именно старая обида на журналистов могла послужить мотивом преступления. Напомним, все произошло в редакции местной газеты Capital. Преступник вошел в помещение, запер за собой дверь, и, бросив дымовую шашку, открыл беспорядочный огонь по присутствующим. Погибли 5 человек, в основном это журналисты. Примечательно, что злоумышленник и ранее попадал в поле зрения полиции. По данным канала CBS, он умышленно повредил кончики своих пальцев, чтобы его личность невозможно было установить по отпечаткам. Опознать мужчину удалось с с помощью технологии распознавания лиц.
В редакции газеты, где произошла стрельба, ранее получали угрозы — в том числе, через социальные сети.
Комментарии3
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patrikk_1 29 июня 2018 | 08:13
Вероятно, именно старая обида на журналистов могла послужить мотивом преступления...
Пусть Олег Кашин и Лев Шлосберг молятся, что живут в России, были бы они американцами, их пристрелили бы как свиней, за их наглую ложь и хамство.
vilingrad 29 июня 2018 | 08:33
patrikk_1: Вот бы еще "раша тудей- раша сюдей". Американским товарищам надо подсказать:)
cipherman2 29 июня 2018 | 08:27
Самая лучшая судебная система в мире дала сбой, отклонила иск в клевете, за что поплатилась 5-тью человеческими судьбами! А если б такое в России произошло, прокладосы сейчас бы изливались желчью!