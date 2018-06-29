Все пятеро убитых при нападении на редакцию газеты в американском штате Мэрилэнд были ее сотрудниками, — сообщили в местной полиции. Вооруженный преступник накануне ворвался в помещение и открыл огонь.

Подозреваемый в массовом убийстве — 40-летний Джэррод Уоррен Рамос, белый житель городка Аннаполис в штате Мэрилэнд. По сведениям местных СМИ, еще шесть лет назад он обвинил издание в клевете, однако суд отказался рассматривать его иск. Вероятно, именно старая обида на журналистов могла послужить мотивом преступления. Напомним, все произошло в редакции местной газеты Capital. Преступник вошел в помещение, запер за собой дверь, и, бросив дымовую шашку, открыл беспорядочный огонь по присутствующим. Погибли 5 человек, в основном это журналисты. Примечательно, что злоумышленник и ранее попадал в поле зрения полиции. По данным канала CBS, он умышленно повредил кончики своих пальцев, чтобы его личность невозможно было установить по отпечаткам. Опознать мужчину удалось с с помощью технологии распознавания лиц.

В редакции газеты, где произошла стрельба, ранее получали угрозы — в том числе, через социальные сети.