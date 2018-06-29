Женщинам и детям будет позволено мыться в СИЗО не меньше двух раз в неделю
Соответствующий приказ вступит в силу 6 июля, говорится на сайте Минюста. На душ будет отводиться минимум 15 минут. Кроме того, камеры, в которых содержатся женщины и несовершеннолетние, должны будут оборудовать холодильниками и телевизорами. В Минюсте отмечают, что приказ был разработан после обращения спикера Совета федерации Валентины Матвиенко.
Комментарии8
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danko_vobla 29 июня 2018 | 07:50
А мущины? Не мыться без холодильника и телевизора? Жалко Матвиенко баба.
vladislav 29 июня 2018 | 07:51
Ну благодетели! И при этом в бесконечно загнивающем Западе в тюрьмах как в некоторых наших гостиницах.
dmitriy_radchenko 29 июня 2018 | 08:02
Невероятно. А вы говорили, что Матвиенко никуда не годна - ну вот же, реальная польза от неё, и какая!
lyukk2012 29 июня 2018 | 08:02
Какой кошмар! "Будет позволено..." Вам не стыдно, господа законодатели?!
fadey_erei 29 июня 2018 | 08:17
lyukk2012:
Интересно, а до "высочайшего позволения" как обстояли дела...?
А ведь для приведения в соответствие опять же нужны денежки, в масштабах страны - не малые.
benny_point 29 июня 2018 | 08:09
.. а ещё им разрешат проносить в камеры СИЗО резиновых мужиков с надувными членами.
До чего дошел прогресс
В жопу пиду член залез
Пид на газ ногой нажал
И закрыв глаза от радости визжал.
sempai 29 июня 2018 | 08:13
А потом говорят, что мужчины меньше живут из-за алкоголизма...
d_moll 29 июня 2018 | 08:26
Не совсем понЕла. Ну у женщин случаются месячные, правда, если мыться 2 раза в неделю, все равно придется сидеть днями в собственных выделениях. Ну лан. А как без телевизора в камерах? Это же уже грозит подрывом основ режима! А почему подросткам мыться чаще, чем взрослым мужикам? Взрослые мужики же воняют посильнее. Насчет холодильника не знаю. Если там какие-то передачи разрешены, то мужчины пусть тухлое едят? У них желудок по-другому устроен? Но все равно гуманизация налицо, ура Партии и Правительству!