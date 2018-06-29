Роберт Мюллер заинтересовался тем, как миллиардеры, связанные с Россией попали на инаугурацию президента США
Об этом сообщает телекомпания ABC News. Вопросы прокурора, расследующего вмешательство Москвы в американские выборы, в частности, касаются Виктора Вексельберга. Предприниматель присутствовал на званом обеде по случаю вступления в должность Дональда Трампа и сидел рядом с личным адвокатом президента США. Представитель Вексельберга Андрей Шторх сказал изданию РБК, что предприниматель был на всех приёмах в честь инаугурации Трампа, билет ему подарил американский родственник и бизнес-партнёр. Между тем следователи, которые ведут дело о вмешательстве России в выборы, считают, что это может быть очередным признаком влияния Кремля.
Комментарии3
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yralez 29 июня 2018 | 07:44
Также, как на коронациях пахана......денег дали.
polba 29 июня 2018 | 07:47
На этом обеде вроде были представители ажник трёх десятков государств. Но интересует исключительно Россия и персонально Виктор Вексельберг.... являющийся гражданином Кипра и Щвейцарии....
perepusk 29 июня 2018 | 08:00
Фи!!! В РФ Цапки в кремли и на всякие инаугурации вхожи круглосуточно.