Роберт Мюллер заинтересовался тем, как миллиардеры, связанные с Россией попали на инаугурацию президента США

Об этом сообщает телекомпания ABC News. Вопросы прокурора, расследующего вмешательство Москвы в американские выборы, в частности, касаются Виктора Вексельберга. Предприниматель присутствовал на званом обеде по случаю вступления в должность Дональда Трампа и сидел рядом с личным адвокатом президента США. Представитель Вексельберга Андрей Шторх сказал изданию РБК, что предприниматель был на всех приёмах в честь инаугурации Трампа, билет ему подарил американский родственник и бизнес-партнёр. Между тем следователи, которые ведут дело о вмешательстве России в выборы, считают, что это может быть очередным признаком влияния Кремля.