На Большом Москворецком мосту перед Кремлём этой ночью был вывешен плакат в поддержку Олега Сенцова
Акцию организовали активисты и муниципальные депутаты. Они разместили надпись Sentsov на английском языке. Об этом сообщила в Твиттере депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. Украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России по обвинению в подготовке терактов, с 14 мая держит голодовку в колонии.
Комментарии2
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danko_vobla 29 июня 2018 | 07:37
Бьюся башкой за режиссёра из ютуба. А Павленского и Савченко они осбодить не хотят. На фиг мне этот хохол? Надо за наших биться.
trans 29 июня 2018 | 07:52
Человек сидит по сфабрикованному уголовному делу. К сожалению у нас в России это раз плюнуть.