Российский танкер «Палладий» задержан руководством порта в Южной Корее из-за жалоб экипажа на долги по зарплате

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на профсоюз моряков. Восемь членов экипажа пожаловались, что недополучают деньги уже в течение пяти месяцев. Общий долг составил четверть миллиона рублей. Судовладелец – компания «Дальтранс» сообщила руководству профсоюза, что испытывает финансовые трудности из-за ремонта судов, однако надеется, что начнёт закрывать долги в ближайшее время.