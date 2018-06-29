Теплоход «Баргузин», на борту которого находятся около 80 пассажиров, загорелся в Иркутске
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС. Пожар начался сразу после того, как судно отчалило от пристани. Экипаж вернул теплоход, эвакуировал людей и багаж. Никто не пострадал, сказали в министерстве. По предварительным данным, загорелся моторный отсек. Площадь пожара оценивается в 40 квадратных метров.
Комментарии3
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baran_provokator 29 июня 2018 | 07:37
славное море священный Байкал
славный корабль - омулёвая бочка
эй Баргузин пошевеливай вал,
молодцу плыть недалёчко.
vladislav 29 июня 2018 | 07:49
Ну нет на теплоходе отсеков. Тем более моторных.
kentukky 29 июня 2018 | 07:56
vladislav: Логичное замечание.