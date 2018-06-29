Теплоход «Баргузин», на борту которого находятся около 80 пассажиров, загорелся в Иркутске

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС. Пожар начался сразу после того, как судно отчалило от пристани. Экипаж вернул теплоход, эвакуировал людей и багаж. Никто не пострадал, сказали в министерстве. По предварительным данным, загорелся моторный отсек. Площадь пожара оценивается в 40 квадратных метров.