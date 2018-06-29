Лидеры стран Евросоюза согласились продлить санкции против России

На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза было принято решение о продлении санкций против России, сообщают СМИ со ссылками на источники. Как заявил журналистам один из функционеров ЕС, лидеры стран Евросоюза согласились продлить в отношении России экономические санкции, введенные за присоединение Крыма и поддержку самопровозглашенных республик Донбасса.