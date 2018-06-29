Лидеры стран Евросоюза согласились продлить санкции против России
На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза было принято решение о продлении санкций против России, сообщают СМИ со ссылками на источники. Как заявил журналистам один из функционеров ЕС, лидеры стран Евросоюза согласились продлить в отношении России экономические санкции, введенные за присоединение Крыма и поддержку самопровозглашенных республик Донбасса.
Комментарии6
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vla7815 29 июня 2018 | 07:28
Вова, все санкции и все беды на Россию и её население из-за тебя. Ты и твои подельники несут полную ответственность за все это. Гореть вам всем в аду, уничтожающим Россию ради своей власти и своего обогащения за счет населения.
danko_vobla 29 июня 2018 | 07:32
vla7815: вешайся хохлотролль подельник. Не сотрись. Населения. Вы что мраси бабку данко1 заменяете пока она спит?
blahovdav 29 июня 2018 | 07:51
danko_vobla: вешайся хохлотролль подельник//// С чего бы??? Это путлероал-фашистские свиньи должны вешаться, корыто то пустеет и вместо теплой и сытной похлебки пригожинским тролям придется жрать говно ( лит.) друг друга... Хайль Путлер?!
danko_vobla 29 июня 2018 | 07:29
Скоро Меркель попрут, дурачки без власти останутся.
sasass 29 июня 2018 | 07:34
Все зависть от пиндосов - эти европейские сопляки продолжают жевать собственные сопли...
mobile_actor 29 июня 2018 | 07:46
Столько усилий, и все напрасно.