Мужчина застреливший пять человек в редакции газеты Кэпитал в США ранее обвинял издание в клевете
Об этом сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, подозреваемым оказался местный житель Джэррод Уоррен Рамос. Официально в полиции заявили, что личность мужчины установлена, в его доме проходит обыск. Стрельба произошла в штате Мэриленд. По данным властей, погибли пятеро, ранены два человека. Ранее сообщалось о более чем 20 пострадавших.
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sasass 29 июня 2018 | 07:37
Свободная пресса , видимо , тоже нечистая , как и у нас...