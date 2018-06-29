Евросоюз призвал Россию признать ответственность и в полной мере сотрудничать в расследовании крушения MH-17...

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заключение саммита ЕС в Брюсселе. Месяц назад международная следственная группа опубликовала доклад, в котором говорилось, что Бук, сбивший лайнер Малазийских авиалиний в Донецкой области в 2014 году принадлежал зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.