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07:16, 29 июня 2018

Евросоюз призвал Россию признать ответственность и в полной мере сотрудничать в расследовании крушения MH-17

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заключение саммита ЕС в Брюсселе. Месяц назад международная следственная группа опубликовала доклад, в котором говорилось, что Бук, сбивший лайнер Малазийских авиалиний в Донецкой области в 2014 году принадлежал зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.

Комментарии

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chapter_2 29 июня 2018 | 07:23

Как известно, чистосердечное признание облегчает наказание...

danko_vobla 29 июня 2018 | 07:27

chapter_2: с облегчений тебя тролль. Твои коклы признались?

patrikk_1 29 июня 2018 | 07:28

Евросоюз призвал Россию признать ответственность и в полной мере сотрудничать в расследовании крушения MH-17...

Ну правильно, это как в деле с допингом, с несуществующей дыркой в стене и выдуманном коктейле "Дюшес" - у нас нет доказательств что вы виновны и поэтому пока вы сами не признаетесь, санкции останутся в силе.

vla7815 29 июня 2018 | 07:33

patrikk_1: Петя, санкции за Крым и Донбасс, если чё, а не за золотоссссаную Олимпиаду.

danko_vobla 29 июня 2018 | 07:34

patrikk_1: самое интересное кокломраси не спят не днём не ночью. Стираются. Наверное старуха Меркель им по 2 гривны переводит в день.

kottigr1 29 июня 2018 | 07:51

danko_vobla: Нас там нет - Есть, но не там - Там, но не мы - Мы, но не Буком - Буком, но не нашим - Нашим, но не мы ...© ВВП.

danko_vobla 29 июня 2018 | 07:55

kottigr1: 7 котингеров 6 детских садиков.

blahovdav 29 июня 2018 | 08:05

patrikk_1: Патька, а разве свинопуты признают даже самые весомые доказательства?? Не о для тебя хватило 1 канала, что бы громко хрюкать про фашистов и нацистов в Украине, хотя поклонников жидо-рашо- нациста жириновского миллионов , мечтающего бомбить Украину миллионов 15.. Могу поспорить, что Рашка признает Боинг, рано или поздно, но свалит это на лугандонских обдроченцев, крторые, якобы, случайно это сделали..Хайль Путлер!

lenin3 29 июня 2018 | 07:27

"Ихтамнет и,вообще,идите на ..."-из-за стен Кремля слышится визгливый(т.к.всё-таки ссыкотно)голос Писькова...

estamp 29 июня 2018 | 08:34

lenin3: Хренасе! Это у вас видения такие? Может вам попить чё? Или выпить?

sg90 29 июня 2018 | 07:35

Где, бля..ь, Донецк, а где Курск. Вы на карту, ебланы, смотрели? А вор укроБуки там совсем рядом располагались, у чтом скаклоСМИ гордо хвастались буквально за день до трагедии. А сказки о отм, что на открытой платформе везли Бук туда-обратно за сотни километров оставьте только для пропивших и растрясших мозги щеневмерликов..
И неплохо бы гейропецам попросить спутниковые снимки у своего заокеанского господина. В чем проблема то?

sasass 29 июня 2018 | 07:39

Россия признается сама в этой беде , только не сегодня....

yralez 29 июня 2018 | 07:42

Счас.......а 8 наших версий.
И каждая правда, берите любую.......мы еще придумаем.

max3446 29 июня 2018 | 07:45

об этом киескую хунту надо просить, которая и сбила боинг, и следы своего причастия уничтожает и не сотрудничает со следствием: диспетчера нет, место падения 2 недели артиллерия киевской хунты утюжила, на у какой именно Бук сбил Боинг, показано на кадрах с украинского блок поста, где это самое оружие, принадлежащего хунте, проехал

kaplan911 29 июня 2018 | 08:01

Призывы не помогут.
Нужно судить виновников Международным трибуналом.
Какой виновник из путирашки признается в содеянном?!

socialism 29 июня 2018 | 08:04

Признать то, в чём невиновны? Обнаглели как и в клевете со Скрипалями.

semper_fidelis 29 июня 2018 | 08:04

Странно. Почему же они никакие материалы от России принимать не хотят?

serjo1977 29 июня 2018 | 08:06

Россию (в лице конкретных её граждан) нужно не "призывать", а брать за шиворот, и сажать на скамью подсудимых. И не только тех, кто в нарушение российских законов вводил военную технику на территорию иностранного государства, но и тех, кто обеспечивал (и обеспечивает) "информационное прикрытие" этого преступления - от мультимиллионера Киселёва до двенадцатирублёвого Патрика.

radionews 29 июня 2018 | 08:10

Хахаха!!
Евросоюз ещё не наелся ассортимента русских версий, где только Алмаз-Антей выдал пять, абсолютно достоверных, взаимно противоречащих и опровергающих друг друга.
Не считая вовкиного и письковского соловьиного непрерывного четырехлетнего пения.

Перевожу на гражданский, хотя смеюсь над наивными европскими простаками: обвиняемую на основании неопровержимых улик Россию приглашают покаяться и сотрудничать с тюремной администрацией.
Но ушлый бывалый рецидивист Россия знает, что чистуха смягчает вину, но удлиняет срок, и продолжает верещать этания, этавсепацтроено, вывсеврети, настамнет.
Раха, не стесняйся: к твоему пожизненному пару лет туда-сюда - не влияет.

А насчёт настамнет, раха, помни Дейр-эз-зор, когда ты визжат точно так же настамнет, в ответ на что тебе сказали: вот и хорошо, и зачистили рашню до песка, до земли.
И в русском преступлении с самолётом будет то же самое.

sneer1 29 июня 2018 | 08:11

Два момента. Первый - умиляет вера европейцев в наличие хоть какой-то совести у руководства РФ. Им Крым, а они: "Ребята, ну так нельзя!". Им Донбасс и "Боинг", - они: "Ребята, давайте жить дружно!". И дело тут не в их глупости, а в банальном непонимании того, с кем имеют дело, - с прожжеными циниками без идеологии, патологической жадностью и лживостью, да ещё и с гипертрофированным болезненным самолюбием. Второе. Радует, что они ещё не совсем вычеркнули РФ ("Отечество", а не "Ваше Высокопревосходительство") из международного поля.

korikov 29 июня 2018 | 08:20

"Донецкой области в 2014 году принадлежал зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска".

Пропагандистская клоака Эхо Москвы, а вам не говорили, что ИСКАЖАТЬ информацию равносильно ЛЖИ?
Эта международная следственная группа сделала окончательное утвердительное заявление или с оглаской - "с большой вероятностью"?

murad_manapov 29 июня 2018 | 08:29

нет у вас методов против кости сопрыкина (с) место встречи...

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