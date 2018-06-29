Москва сегодня простится с поэтом Андреем Дементьевым

Он умер во вторник, немного не дожив до 90-летия. Гражданская панихида пройдет в концертном зале Чайковского. Она начнется в 11 утра. Туда придут родные, друзья и поклонники Андрея Дмитриевича. Автора более 40-ка сборников стихов, их тираж превысил миллион экземпляров. Поэта, чьи тексты, положенные на музыку, гремели на весь Советский Союз. Самые известные песни на стихи Дементьева – Отчий дом, Алёнушка, Лебединая верность, Баллада о матери, Чайки над водой, Каскадёры, Яблоки на снегу. Его песни пели София Ротару, Евгений Мартынов, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Михаил Муромов и многие другие. Дементьев в 80-х возглавил журнал Юность. Печатал стихи Вознесенского, Евтушенко, Окуджавы, романы и повести авторов, публиковать которых другие издания не решались. В 90-е и нулевые поэт работал корреспондентом и ведущим на телевидении и радио. «Я никогда не думал о карьере и никогда не приспосабливался», — сказал поэт в одном из интервью. Дементьев не дожил 20 дней до 90-летнего юбилея. Андрея Дементьева похоронят на Кунцевском кладбище. Вдова Анна Пугач рассказала агентству ТАСС, что семья поэта цитата «решила не ехать в его родной город Тверь и похоронить его в Москве».