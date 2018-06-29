Во Франции может быть прекращено уголовное дело против российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова

Члена Совета Федерации обвиняли в отмывании денег и в уклонении от уплаты налогов. Сулейману Керимову вот-вот могут вернуть паспорт и деньги, которые он внёс в качестве залога. Тогда он сможет улететь в Россию как свободный человек. О таком решении суда Экс-ан-Прованса рассказывает адвокат сенатора Никита Сычёв. По его словам, с миллиардера сняли все обвинения. Это «Франс-Пресс» подтвердили в прокуратуре, впрочем решение суда ещё могут обжаловать, такого развития событий не исключают в надзорном ведомстве. Одновременно защита другого фигуранта этого уголовного дела Александра Штудгальтера также заявила о снятии всех обвинений. Керимов находится во Франции под подпиской о невыезде с залогом в 40 миллионов евро. Он был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы по подозрению в создании системы посредников и компаний для сокрытия реальной стоимости сделок по покупке вилл на Лазурном берегу, зарегистрированных на имя Штудгальтера. Таким образом российский сенатор, по версии следствия, не доплатил налоги. В российском МИДе задержание Сулеймана Керимова называли незаконным, а Генпрокуратура безуспешно просила передать уголовное дело против сенатора в Россию.

Керимова должны были оправдать, потому что обвинения вызывали большие сомнения. Об этом «Эху Москвы» сказала главный редактор «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова. Она добавила, что Сулейман Керимов – крупный благотворитель, и он заслужил поддержку своих соотечественников.