Во Франции может быть прекращено уголовное дело против российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова
Члена Совета Федерации обвиняли в отмывании денег и в уклонении от уплаты налогов. Сулейману Керимову вот-вот могут вернуть паспорт и деньги, которые он внёс в качестве залога. Тогда он сможет улететь в Россию как свободный человек. О таком решении суда Экс-ан-Прованса рассказывает адвокат сенатора Никита Сычёв. По его словам, с миллиардера сняли все обвинения. Это «Франс-Пресс» подтвердили в прокуратуре, впрочем решение суда ещё могут обжаловать, такого развития событий не исключают в надзорном ведомстве. Одновременно защита другого фигуранта этого уголовного дела Александра Штудгальтера также заявила о снятии всех обвинений. Керимов находится во Франции под подпиской о невыезде с залогом в 40 миллионов евро. Он был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы по подозрению в создании системы посредников и компаний для сокрытия реальной стоимости сделок по покупке вилл на Лазурном берегу, зарегистрированных на имя Штудгальтера. Таким образом российский сенатор, по версии следствия, не доплатил налоги. В российском МИДе задержание Сулеймана Керимова называли незаконным, а Генпрокуратура безуспешно просила передать уголовное дело против сенатора в Россию.
Керимова должны были оправдать, потому что обвинения вызывали большие сомнения. Об этом «Эху Москвы» сказала главный редактор «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова. Она добавила, что Сулейман Керимов – крупный благотворитель, и он заслужил поддержку своих соотечественников.
Комментарии5
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nick_grinevitsky 29 июня 2018 | 07:15
В стае шакалов ни львы, ни овцы не водятся, там звери одной породы (пословица)
chapter_2 29 июня 2018 | 07:35
nick_grinevitsky: Нет цветка красивее французской лилии. Нет мошенника круче российского олигарха.
m_doc 29 июня 2018 | 07:43
chapter_2: Нет существа завистлевей и тупее рос. оппашника.
lenin3 29 июня 2018 | 07:30
"Крупный благотворитель",говорите? Так он,оказывается,виллы на Лазурном берегу сиротам и инвалидам покупал!! Тогда,неуиноуный Рафик,кашешна...
m_doc 29 июня 2018 | 07:35
lenin3: Большевистским духом запахло:)