Не меньше пяти человек пострадали на автозаправке в Чечне, где взорвались цистерны с топливом
Это произошло в Шелковском районе, передаёт агентство ТАСС. После взрывов начался пожар. Огонь распространился на территорию площадью около восьмисот квадратных метров, сообщает республиканское управление МЧС.
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ura_123 29 июня 2018 | 06:56
Кто то по привычке крикнул "аллахакбар" и чиркнул спичкой?