«Единая Россия» рекомендовала региональным отделениям избегать тезисов о поддержке партией пенсионной реформы
Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». Вопрос обсуждался накануне в закрытом режиме. Участвовали представители правительства и лидер партии премьер Дмитрий Медведев. Ранее федеральный исполком «Единой России» поручил регионам провести общественное обсуждение пенсионной реформы. Как отмечает издание, отделениям партии рекомендовали приглашать на эти мероприятия только так называемые «дружественные СМИ».
Комментарии1
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ura_123 29 июня 2018 | 06:52
Вот и вылезло свиное рыло...Ох недаром это сборище негодяев называют партией жуликов и воров.