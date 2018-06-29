США и Япония требуют от КНДР ликвидировать все виды оружия массового уничтожения
Об этом заявил японский министр обороны Ицунори Онодэра после переговоров со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом. Он подчеркнул, что речь идёт об уничтожении ядерного, биологического и химического оружия, сообщает агентство ТАСС.
Комментарии2
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xuato 29 июня 2018 | 06:59
Товарищь Ын посмотрел как гаранты выполнили свои Будапешкие обещания в Украине, и показал Дональду большой кукиш.
drgonish 29 июня 2018 | 06:59
[США и Япония требуют от КНДР ликвидировать все виды оружия массового уничтожения]
Сразу после вас.