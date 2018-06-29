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06:45, 29 июня 2018

Прибывающие в Европу мигранты не должны сами решать, в какой стране им оставаться, заявила Ангела Меркель

Об этом канцлер Германии заявила, по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Она также сообщила, что страны Евросоюза хотят в ближайшие годы усилить работу Агентства по контролю границ и выделить трёхмиллиардный транш Турции в рамках соглашения по беженцам, передаёт агентство ТАСС.

Комментарии

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kondrakr 29 июня 2018 | 06:52

Десяти лет не прошло, а она уже что-то стала понимать в происходящем.....Умная баба всё же....

neyexo 29 июня 2018 | 06:56

А вдруг мигрант знает и любит немецкий язык и литературу (как некоторые у нас) и не представляет себе жизни с венгерским языком?

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