Прибывающие в Европу мигранты не должны сами решать, в какой стране им оставаться, заявила Ангела Меркель

Об этом канцлер Германии заявила, по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Она также сообщила, что страны Евросоюза хотят в ближайшие годы усилить работу Агентства по контролю границ и выделить трёхмиллиардный транш Турции в рамках соглашения по беженцам, передаёт агентство ТАСС.