В Москве сегодня простятся с поэтом Андреем Дементьевым

Траурная церемония начнётся в зале имени Чайковского в 11 часов, затем поэт будет похоронен на Кунцевском кладбище, пишет агентство «Интерфакс». Андрей Дементьев был удивительным человеком, он умел объединять людей вокруг себя, сказал в интервью ТАСС народный артист, певец Лев Лещенко. Андрей Дементьев скончался в минувший вторник на 90-м году жизни.