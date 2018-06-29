В Москве сегодня простятся с поэтом Андреем Дементьевым
Траурная церемония начнётся в зале имени Чайковского в 11 часов, затем поэт будет похоронен на Кунцевском кладбище, пишет агентство «Интерфакс». Андрей Дементьев был удивительным человеком, он умел объединять людей вокруг себя, сказал в интервью ТАСС народный артист, певец Лев Лещенко. Андрей Дементьев скончался в минувший вторник на 90-м году жизни.
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