Дональд Трамп рассчитывает договориться с Владимиром Путиным о сделке по Сирии
Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает CNN. По данным телекомпании, речь пойдёт о юго-западных районах республики вдоль иорданской границы, где армия сирийского лидера Башара Асада продолжает наступление на поддерживаемых Вашингтоном повстанцев. Президент США предлагает передать эти территории сирийским властям при поддержке России, при этом силам оппозиции, по мнению Трампа, необходимо предоставить возможность беспрепятственного выхода в другие регионы. Кроме того, американский лидер настаивает на создании на юго-западе Сирии зоны, где будут исключены столкновения оппозиции с сирийской армией.
Встреча президентов России и США пройдёт 16 июля в Хельсинки.
Комментарии2
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zztop1960 29 июня 2018 | 06:45
SOHR: от российских авиаударов на юге Сирии погибли десятки мирных жителей. По сведениям организации, по целям в городе российскими самолетами было нанесено не менее 35 ударов. В одном из случаев бомба разрушила подвал, в котором укрывались мирные жители. 17 из них, включая пятерых детей, погибли. Еще пять человек были убиты в результате ударов по другим целям в Дераа, сообщает NEWSru Israel.
andrang2 29 июня 2018 | 06:50
"...рассчитывает договориться..."
Он еще не понял, что с этим договариваться без толку, все равно нае..т, его так учили.