Дональд Трамп рассчитывает договориться с Владимиром Путиным о сделке по Сирии

Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает CNN. По данным телекомпании, речь пойдёт о юго-западных районах республики вдоль иорданской границы, где армия сирийского лидера Башара Асада продолжает наступление на поддерживаемых Вашингтоном повстанцев. Президент США предлагает передать эти территории сирийским властям при поддержке России, при этом силам оппозиции, по мнению Трампа, необходимо предоставить возможность беспрепятственного выхода в другие регионы. Кроме того, американский лидер настаивает на создании на юго-западе Сирии зоны, где будут исключены столкновения оппозиции с сирийской армией.

Встреча президентов России и США пройдёт 16 июля в Хельсинки.