53-й международный ежегодный кинофестиваль начнется сегодня в чешском городе Карловы Вары и завершится 7 июля
Кинофестиваль посвящен памяти режиссера Милоша Формана, который скончался в апреле этого года.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Кинофестиваль посвящен памяти режиссера Милоша Формана, который скончался в апреле этого года.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт