Компания SpaceX Илона Маска сегодня днем планирует отправить в космос ракету-носитель Falcon 9

Ей предстоит вывести на околоземную орбиту грузовой корабль Dragon. Тяжелую ракету запустят с космодрома на мысе Канаверал. Произойти это должно в 12:40 по московскому времени. Космический корабль, который несет больше трех тонн полезного груза, по расчетам специалистов, должен выйти на околоземную орбиту, а затем пристыковаться к Международной космической станции. Сближение с МКС будет происходить в течение примерно трех суток. Экспедиция, таким образом, получит грузы для экипажа станции, а также оборудование для различных экспериментов. Корабль Dragon компании SpaceX — единственный в мире многоразовый космический «грузовик». В будущем компания Илона Маска планирует разработать пилотируемую версию этого аппарата. Еще одно конкурентное преимущество американских частных разработчиков — многоразовые возвращаемые ступени ракет. Они позволяют удешевить процесс запусков. Сегодня SpaceX также планирует посадить первую ступень Falcon на наземную платформу. На Международной космической станции сейчас работает совместный экипаж — на орбите находятся россиянин Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серина Ауньен-Чэнселлор, а также астронавт Европейского агентства Александр Герст.