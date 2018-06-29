Впервые в истории чемпионатов мира по футболу один из участников плей-офф определился по показателю фейер-плей

Япония опередила Сенегал, благодаря меньшему количеству жёлтых карточек. Редкий случай. Сенегал и Япония были равны практически во всем. У обеих команд по четыре очка. У обеих совершенно одинаковая разность мячей, по 5 забитых и по пять пропущенных. Тотальное равенство можно проследить по турам. В первом и Сенегал, и Япония выиграли 2-1, во втором сыграли друг с другом вничью 2-2, в третьем синхронно проиграли 0-1. В итоге, для выявления лучшего пришлось прибегнуть к пятому дополнительному показателю. Это фейер-плей. У кого меньше карточек, тот окажется выше в таблице. Японцы играли чище. Четыре жёлтых, против шести у Сенегала. В итоге, именно страна Восходящего солнца заняла второе место в группе Н. Впервые в истории участника плей-офф определяли по жёлтым карточкам. Могло быть хуже. Дальше оставалось бы только бросать жребий. Лидером в группе Н стала сборная Колумбии, набрав 6 очков.