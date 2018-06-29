В Москве на Никольской улице, которая стала центром гуляний футбольных болельщиков, установили рамки-металлодетекторы
Это сделано по инициативе столичного управления МВД, рассказала в интервью агентству ТАСС руководитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности Елена Романова. Рамки будут стоять на Никольской до окончания чемпионата мира по футболу.
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