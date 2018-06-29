Брат Алексея Навального Олег, отбывавший наказание по так называемому делу «Ив Роше», сегодня выходит на свободу

Он был признан виновным в хищении и приговорён к 3,5 годам лишения свободы. Олег Навальный достойно выдержал свой срок заключения, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Юрий Сапрыкин. Европейский суд по правам человека признал несправедливым приговор по делу «Ив Роше», в рамках которого Алексей и Олег Навальные были осуждены за мошенничество и обязал Россию выплатить братьям компенсацию размером 76 тысяч евро. Верховный суд отказался исполнять решение ЕСПЧ и объявил приговор законным.