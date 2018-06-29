Суд на два месяца арестовал руководителя карельского отделения правозащитного общества «Мемориал» Юрия Дмитриева

Он вновь стал фигурантом уголовного дела. На этот раз историка и правозащитника обвинили в насильственных действиях сексуального характера. Юрий Дмитриев готов отстаивать свою невиновность, — сказал в интервью телеканалу РБК его адвокат Виктор Ануфриев. Сам Дмитриев связывает уголовное преследование с профессиональной деятельностью. Ранее историка обвинили в изготовлении детской порнографии из-за фотографий его приёмной дочери. После того, как дело вызвало общественный резонанс, Дмитриева оправдали. Затем Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор.