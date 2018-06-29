Суд на два месяца арестовал руководителя карельского отделения правозащитного общества «Мемориал» Юрия Дмитриева
Он вновь стал фигурантом уголовного дела. На этот раз историка и правозащитника обвинили в насильственных действиях сексуального характера. Юрий Дмитриев готов отстаивать свою невиновность, — сказал в интервью телеканалу РБК его адвокат Виктор Ануфриев. Сам Дмитриев связывает уголовное преследование с профессиональной деятельностью. Ранее историка обвинили в изготовлении детской порнографии из-за фотографий его приёмной дочери. После того, как дело вызвало общественный резонанс, Дмитриева оправдали. Затем Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор.
Комментарии1
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chapter_2 29 июня 2018 | 06:43
Скорее всего, суд на два месяца арестовал руководителя карельского отделения правозащитного общества «Мемориал» Юрия Дмитриева по инициативе Полномочного представителя Президента РФ Северо-Западном федеральном округе А.Беглова. Мимо такого человека, как А.Беглов, и муха безнаказанно не пролетит. Для того он и поставлен.
а.